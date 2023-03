El salto del helicóptero de Adara: de la dedicatoria a su hijo a las palabras de Jorge Javier

Ella, antes de ponerse de pie ha querido "agradecerle al programa esta oportunidad increíble" y ha hecho una especial dedicatoria: "Quiero dedicarle este salto a mi hijo, Martín mamá te ama muchísimo . Quiero dedicárselo también a mi madre por estar conmigo siempre, a mi cuñada y a todas las personas que me quieren".

Tras esto, Jorge Javier ha querido decirle una cosa: "Nos has dado tan buenísimos momentos, a mí personalmente me los has dado, ojalá nos los sigas dando en este concurso. Te quiero, Adara, al agua". Y aquí ha llegado su momento: "Os quiero, voy a darlo todo. Estoy cagada".