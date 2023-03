Ana María Aldón sufre un ataque de risa al ver a su hija Gema en la prueba de recompensa

La colaboradora de 'Fiesta' está siguiendo muy atentamente el concurso de su hija por televisión, ya que no la ha escogido como su defensora en plató para las galas y los debates. Desde el sofá de su casa, comenta todo lo que ocurre en el reality y esta vez ha querido compartir con sus miles de seguidores el ataque de risa que le ha dado al ver a su hija compitiendo contra Raquel Mosquera: "¡Lo que me he podido reír! Enhorabuena, campeones. Gracias, gracias, gracias".