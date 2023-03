El cara a cara de Katerina con Manuel Cortés y Alma Bollo tras la nominación: "Tu explicación no me concuerda"

Por su parte, Alma le reconoce a Katerina que le ha pillado por sorpresa: “Sé que es un juego, no me enfado, pero no me lo esperaba”. Y luego se desahoga con Arelys: “Estoy acostumbrada que me traicionen en mi vida, pero a ese nivel… Lo que no me vale ahora es que me diga que sabe que no voy a salir. No lloro por la nominación, lloro por la traición”