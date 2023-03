Las lágrimas de Gema Aldón cuando habla de su hija: "La echo mucho de menos"

Manuel Cortés también entra en la conversación: "No te martirices desde el primer día, va a ser una batalla si no, intenta dosificare un poco". "Es normal echarla de menos", dice Adara. "No puedo evitarlo por las noches", explica Gema.

Gema explica que en la preconvivencia no lo pasó tan mal como estos días: "Es que mientras que tenía sus fotos, todas las noches me dormía con su foto al lado, me daba fuerza. Ahora no tengo nada, no sé qué está haciendo". "Ahora pensar que lo haces por ella, por darle una mejor vida, eso es lo que te tiene que dar fuerza", le dice Adara y Gema termina con más fuerza entonando la frase que sirve para ambas: "Madres coraje".