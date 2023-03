Miguel Frigenti, en desacuerdo con la decisión de Adara Molinero y sus compañeros: "Un grave error"

Miguel Frigenti, que es muy amigo de Adara, criticó esta decisión en Twitter y se posicionó con el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y el exjugador de rugby, con los que la ganadora de 'GH VIP' no se lleva nada bien: "No entiendo que dejen escapar la oportunidad de ser inmunes por no cambiarse de playa, la verdad. En esto estoy con Diego y con Jaime; a un concurso se va a jugar, y rechazar la continuidad me parece un grave error".