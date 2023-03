Sergio Garrido y Arelys Ramos se enfrentan en la Palapa ante las suposiciones del paparazzi: “No me fio de ti”

Hablando con Raquel Arias, Sergio ha aprovechado también para transmitirle su opinión sobre la madre de Yulen: “No me gusta. Yo no me creía mucho la relación de Anabel y Yulen y me posicioné del lado de Omar. Entre eso y que habrán hablado antes de entrar…”. Ha sido entonces cuando ha ido más allá: “Anabel con Arelys… No se llevan”.

Después de ver el vídeo en directo, Arelys tomaba la palabra en la Palapa: “Estoy alucinando”. Asraf también lo hacía: “Me parece horroroso este tío”. Pero Sergio se mantenía en sus teorías. “No sé ni quién eres, ni me he acercado a ti”, le decía Arelys. “Ni yo tampoco, no me fio de ti, no me junto”, le respondía él iniciando así un enfrentamiento en el que ambos coincidían: no van a tener relación en todo el concurso.