Manuel Cortés estalla contra Diego Pérez y tiene que tomar una difícil decisión en las nominaciones más tensas de 'Supervivientes'

Artur: “ Sergio . Porque sabía que me iba a nominar. No sé a quién nominar, estamos todos juntos siempre”.

Artur se convertía así en el nominado de grupo. Bosco , como líder, ha decidido sacar a Sergio a la palestra: “Nomino a Sergio porque la verdad que han sido muchas cosas que a mí no me… No me estoy explicando. La verdad es que desde el primer momento siempre ha sido puro nervio, en esta situación lo que quiero es tranquilidad”.

La hija de Ana María terminaba de nominar y los gritos continuaban en la Palapa: "Yo no calculo, chaval", le decía Manuel a Diego ante sus acusaciones. "El que calcula eres tú". Su discusión parecía no tener fin , así que Jorge Javier se veía obligado a intervenir para poder avanzar con la ceremonia de nominación.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se convertía en el nominado del grupo. Manuel, como líder, se enfrentaba a una complicada decisión: “Tener que nominar a Adara o a Gema… Si lo llego a saber me dejo ganar. Una persona con la que duermo, otra con la que comparto las tareas… A mí no me vale aquí el pinto pinto gorgorito. No tengo ni p*** idea de qué hacer. Espero que mi relación no cambie, nomino a Gema”.