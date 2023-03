El 'match' de Jorge Javier con el defensor de Jaime Nava se resuelve en directo: "Me da un poco de apuro dirigirme a ti y mirarte"

Jorge Javier Vázquez iniciaba la gala mostrándose un tanto tímido con José Luis Lechuga, el amigo y defensor de Jaime Nava . El presentador tenía una razón que después acabó descubriendo: había recibido un like de él en una famosa app de ligar. Sin embargo, el 'match' entre Jorge Javier Vázquez y el defensor de Jaime Nava se ha resuelto en directo de una manera que no esperaba el presentador.

"Me da un poco de apuro dirigirme a ti y mirarte, Lechuga", empezó diciendo Jorge. "El otro día estaba con mi 'Tinder' dando X, dando cual... y de repente me aparece una fotografía que yo conozco que me había dado un 'like'. Veo el perfil y leo: José Luis Lechuga", reveló e. presentador mientras el amigo de Jaime Nava se reía. "¿Eso te daba tanto apuro?", se sorprendió.