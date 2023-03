Continúa el enfrentamiento entre Raquel Bollo e Isa Pantoja: "Mi hijo no se deja manipular por nadie"

“Al revés, por mucho que me han advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas”, le aseguraba el cantante. En plató, la hija de Isabel Pantoja destacaba la importancia de las palabras de Manuel contado que le habían "advertido". El comentario hacía saltar a Raquel Bollo . “Estás manipulando ahora mismo", estallaba la colaboradora.

En plató, Jorge Javier ha preguntado a las defensoras de Asraf y Manuel Cortés sobre el tema. "Estamos bien", confesaba Isa. "A mí me molesto porque yo con en ella puedo discutir de lo que estamos viendo en un concurso, pero no solo tenía a Isa, tenía a cuatro a la vez y yo quería hablar con ella", explicaba Raquel, dejando claro que a su hijo "no le manipulaba nadie"