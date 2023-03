Jorge Javier agradece la compañía de Mediaset durante su convalecencia: "La tele que veo y en la que creo"

Jorge Javier ha entrado al plató con gafas de sol para dar las buenas noches a esta nueva gala de 'SV' y es que, según él mismo ha contado se ha operado: "Tengo que decirlo antes de seguir, he estado convaleciente de una operación estos días, me he quitado los párpados porque tenía mucha piel". Según él mismo ha explicado se ha sometido a una blefaroplastia, que es un tipo de cirugía que extirpa el exceso de piel en los párpados.