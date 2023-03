Dulceida es una de las mejores amigas de Jonan Wiergo y ha contado en sus redes sociales que está enganchada a 'Supervivientes 2023' porque quiere seguir atentamente todos los pasos del influencer, que por el momento no ha estado nominado y ha conseguido ser líder. "Lo estoy viendo siempre y cuando no puedo o me duermo antes lo miro luego, ¡resúmenes includos!", ha asegurado la catalana en sus historias de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores.