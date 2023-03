La monumental discusión de Adara y Arelys: "Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro"

Esta noche, en 'Conexión Honduras', todas las imágenes del tenso encontronazo

La influencer y la madre de Yulen Pereira, enfrentadas por la comida

"No volváis a tocar mi ración de arroz", advertía Adara

Las semanas pasan en Honduras y los primeros enfrentamientos por la comida comienzan a surgir. El hambre ya es un problema para nuestros supervivientes y cualquier cosa que tenga que ver con las raciones diarias o con el reparto de comida puede suponer una tremenda bronca. Así ha ocurrido entre Adara y Arelys.

Y es que, todos los supervivientes disponen de una ración de 50 gramos de arroz por día. Arelys, encargada del reparto, decidió cocinar menos arroz del que corresponde a cada uno, algo que Adara no compartió: ella quería poder comer su parte correspondiente.

La influencer ha dicho basta y se ha dirigido directamente a la madre de Yulen Pereira: "¡Te estoy hablando, Arelys, no me ignores, eh! Llevas dos días tocándome los huevos. No volváis a tocar mi ración de arroz. Es lo que está estipulado, es mi gasolina", comenzaba. "Adara, aquí todo el mundo pasa hambre, no eres la única", le respondía.

"¡Con la comida no se juega, la comida no!", gritaba Adara rompiendo a llorar. "Que no chilles, Adara, al árbol, castigada, como los niños", reaccionaba Arelys. Después de insistir en que no volvieran a tocar su comida, la influencer optaba por darse media vuelta y marcharse: "Vas de Virgen María y tienes el demonio dentro, payasa".

Adara se desahoga y encuentra el apoyo en Asraf

Después de vivir un complicado cara a cara con Arelys, Adara explotaba y se desahogaba con Asraf: "Yo me adapto a todo lo que quieran, pero con las raciones no. Eso sí que no porque me calienta. No estoy bien, lo estoy pasando mal", comenzaba. Él la escuchaba y trataba de consolarla mientras se derrumbaba: "Se puede discutir por lo que sea, pero que no me rebajen lo que me toca. Que no me toquen mi ración de arroz, es lo único que pido".

La comida ya fue motivo de otra fuerte disputa entre ellas