Lola Mencía, ex de Diego Pérez, destapa el motivo por el que habría nominado a Adara Molinero: "Por lo que pasó en 2018"

"Lo que ha hecho es totalmente lícito, él puede nominar a quien le dé la gana, pero es verdad que me parece un poco... [hace el gesto de clavar un cuchillo] porque ella pudo nominarle la semana pasada y no lo hizo , parecía que se podían calmar las aguas, pero no ha sido así", ha comenzado diciendo Marta de Lola, que a continuación ha mostrado la prueba en la que sustenta su teoría de que Diego no soporta a Adara desde 2018.

"¿Tendrá Diego rencor por lo que pasó en 2018 porque Adara no quiso participar en un videoclip suyo? Puede ser, porque hemos visto que no es ni medio normal la fijación que tiene con Adara, porque ya hemos visto que Adara rencorosa no es, porque podía haberlo nominado directamente y no lo hizo, pero sin embargo él a la mínima que ha podido 'clas' [vuelve a hacer el gesto de clavar un chuchillo]. A mí este tema me parece más que curioso", ha comentado Lola, que le ha pedido a sus seguidores que le den su opinión sobre este tema.