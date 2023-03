Raquel Mosquera, Gabriela Arrocet, Adara Molinero y Asraf Beno, nuevos nominados de 'Supervivientes 2023'

Los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones

Raquel Mosquera y Asraf Beno han sido nominados por el grupo

Los líderes han nominado a Gabriela Arrocet y a Adara Molinero

Los concursantes de 'Supervivientes 2023' se han enfrentado a unas nuevas nominaciones. Los habitantes de Playa Royale han sido los primeros en escribir su nombre en el pergamino:

Gema: Raquel Mosquera

Raquel Arias: Gabriela porque he tenido la oportunidad de hablar con Gema y vamos a empezar de cero, nos vamos a darnos una oportunidad.

Alma: Raquel Mosquera, los motivos son más que evidentes. Es con la que menos convivencia he tenido y no me dirige la palabra

Gabriela: Raquel Mosquera

Raquel Mosquera: Gema, es obvio que nos llevamos fatal y sinceramente, quiere dominar ella siempre todo. En ese sentido me ha hecho sentir bastante mal

Bosco: Raquel Mosquera, por varias razones. La primera es mirando por el grupo, en las pruebas siempre hemos tenido bajas relacionadas con ella. Creo que siempre ha sido algo más para cargar, que para ayudar. La segunda es porque ella ya ha estado aquí antes.

Jonan: Como líder, Jonan ha nominado directamente a Gabriela Arrocet.

A continuación, han nominado los habitantes de Playa Fatal:

Katerina: Asraf. Hay cosas de la convivencia que no me gustan. No me siento cómoda cuando me cuentan la comida

Asraf: Manuel, no he soportado que metas cosas de fuera y lo nomino por eso. Las cosas de convivencia se pueden solucionar, pero eso me ha dolido bastante.

Adara: Arelys, por el roce que hemos tenido.

Manuel Cortés: Asraf. Sin ir más allá, me parece que va a ser muy difícil que nos llevemos bien.

Arelys: Adara, porque tuvimos una discusión

Ginés: Asraf, no me gustán mucho las cosas que hace, no termino de congeniar con él

Diego: Como líder, Diego ha nominado directamente a Adara

Por lo tanto, los nominados de esta semana son Raquel Mosquera, Gabriela Arrocet, Adara Molinero y Asraf Beno.

