Adara y Arelys protagonizan un tenso enfrentamiento por la distribución de la comida: “No me vuelvas a mirar con ese desprecio”

“¿Cuál es el problema? ¿Por qué me pones esa cara, Arelys? ”, le preguntaba. “¿No cenáis, entonces?”, le respondía ella. “Tampoco hace falta que me pongas esa cara”, insistía Adara. La madre de Yulen, que le explicaba el motivo de su descontento: “Me parece demasiado todo para comer”.

Pero, lejos de entenderse, ambas comenzaban una discusión: “Lo hablamos entre todos, pero no hace falta que me pongas esas caritas . Como tú has estado en esta playa, aquí lo que valen son tus reglas y ya está”.

“No me vuelvas a mirar así porque me calienta mucho. No me mires así, con ese desprecio”, le sugería Adara buscando poner punto y final a la conversación. “Yo te miro como quiera”, le respondía Arelys. Adara optaba entonces por darle la espalda: “No tengo nada más que hablar contigo. ¿Sabes para qué? Para evitar que me mires así”.