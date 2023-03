El arroz hace estallar todo por los aires: Alma Bollo y Gema Aldón, a la gresca con Raquel Mosquera

El arroz ha provocado un enorme conflicto. Raquel Mosquera gastó todo lo que tenían y se lío. Gabriela descubría lo que quedaba de arroz y lo comentaba sorprendida con Jonan: “¿Esto es normal?”. El influencer también alucinaba: “Nada normal”. Alma Bollo , por su parte, no se sorprendía: “Lo llevo diciendo desde ayer, los cuencazos que se estaban echando no eran normales ”.

Después de vivir el tenso enfrentamiento, todo fueron lágrimas en la playa. Alma definía a Mosquera como un "asco de persona". Ella, por su parte, decía que estaba segura de que "iban a hacer un drama" y criticaba que estuvieran llorando. Pero pronto era ella la que también rompía a llorar mientras se desahogaba con Raquel Arias: "No me gustan los problemas, quiero hacer un 'Supervivientes' limpio. Todo va a ser malo para ellas, me miran con una cara de demonio... Esto es lo que no quería, que mi familia me viera llorar".