Raquel Bollo asegura que lo está pasando mal como madre: "Sacaría a Alma y Manuel del concurso"

No ha sido la mejor noche para los hermanos Bollo y es que la audiencia ha decidido con sus votos, que después de que Alma Bollo haya decidido no cumplir con la penitencia que le impuso, haya sido nominada directamente. Además, Manuel Cortés ha recibido el lastre de la eliminada Gabriela Arrocet , que ha sido no poder disputar la prueba para ser líder.

La madre de Manuel y Alma ha asegurado que ahora mismo "sacaría encantada a los dos" del concurso y ha explicado el motivo: "A mí no me ha gustado nunca que entren en televisión y pienso que están haciendo un buen concurso como supervivientes, en las pruebas lo dan todo como en el compañerismo , los dos tienen un fondo muy bueno, pero para entrar a un reality hay que tener un poquito de picardía y saber un poco, ellos están a corazón abierto y eso les puede pasar factura".

Asegura que esto que ha dicho es por el bien de ellos: "Yo me puedo calentar hoy y mañana me voy a mi casa y ya está". Pero asegura que no es agradable para ella: "Lo estoy pasando mal como madre, hay mucho en este concurso de hijos de Raquel Bollo, pero están concursando ellos. Se les debería juzgar por cómo lo hacen". Y es que quieren que se separe lo que se piense de ella con Manuel y Alma: "Raquel Bollo es Raquel Bollo, con sus errores, pero sus hijos tienen una edad corta, es su primer reality y no se puede juzgar a una persona por diez minutos de un vídeo".