El incontrolable ataque de risa de Adara y Asraf que enfada a sus compañeros: "Es una falta de respeto"

Asraf Beno y Adara Molinero han hecho piña en su grupo y es que creen que están en el punto de mira de algunos de sus compañeros, en especial con Manuel Cortés, del que comentan "que no para de mirarles" y que incluso esto les agobia.

La complicidad entre ambos es más que evidente y hay un momento en el que no pueden controlarlo delante de sus compañeros. Tras repartir la comida, todos se sientan a comer en la playa y Asraf y Adara se miran y no pueden controlar la risa, lo que provoca las miradas del resto, que no dan crédito con lo que está pasando.