Asraf Beno y Diego Pérez protagonizan un intenso forcejeo en el juego de recompensa y Laura Madrueño tiene que intervenir

Finalmente ha sido Diego quien, tras varios forcejeos, ha cogido la boya: “Me has agarrado del cuello y me has tirado del bañador”, le ha recriminado a Asraf. No obstante, ahí no terminaba todo. El ganador iba a ser aquel que consiguiera llevar la boya hasta la orilla y meterla en su canasta. Hasta ese momento, podía cambiar de dueño.