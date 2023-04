Alexia Rivas es colaboradora en 'Tierra de Nadie', pero no se pierde ningún programa de 'Supervivientes', por lo que es habitual que en la emisión de las galas de los jueves y en 'Conexión Honduras' los domingos se pronuncie sobre los temas tratados en sus redes sociales. Así, al ver el bajón anímico de Raquel Arias, hecho un alegato a su favor en sus stories de Instagram, donde ha revelado qué relación tiene con la ganadora de la segunda edición de 'Insiders'.

"Me gustaría pedir que la apoyemos y que la salvemos", ha comenzado diciendo la colaboradora de 'Ya es mediodía', recordando así que Raquel Arias está nominada por primera vez y se enfrentará a otros cinco nominados: Manuel Cortés, Asraf Beno, Yaiza Martín, Arelys Ramos y Adara Molinero . Todos ellos, a excepción de la madre de Yulen Pereira, ya han sido salvados por la audiencia en, al menos, una ocasión.

Tras pedirle a sus seguidores que salven a Raquel de la nominación, Alexia ha revelado que la conoce "desde hace muchísimo tiempo": "Nunca lo había contado, pero la conozco de fuera de la televisión desde hace diez años. Es verdad que no somos amigas íntimas, pero sí que tenemos muy buena relación y lo que yo he conocido de ella, fuera del ambiente televisivo, es que es una tía majísima, buena gente, que no tiene doblez".