Sergio Garrido enseña las heridas y secuelas en el cuerpo: "Todavía estoy curándome y tomando medicamentos"

Todos los exconcursantes coinciden en lo mismo y es que l a aventura no es nada fácil . Insectos, reptiles, poca comida, sol abrasador, condiciones higiénicas limitadas y la soledad de una isla desierta, Honduras se convierte en el hogar de los concursantes durante los meses de concurso en 'Supervivientes' .

Recientemente, hemos coincidido con uno de los primeros expulsados de esta edición, Sergio Garrido, quien ha tenido un momento para contarnos como ha sido su experiencia como superviviente en los Cayos Cochinos . El paparazzi ha tenido buenas palabras para su estancia allí, reconociendo que cuando te encuentras en esas islas no sientes ni padeces dolor, eres fuerte y tiras hacia delante.

A su llegada a España, ha sido consciente de todas las secuelas que su paso por el concurso le ha dejado y es que su cuerpo está repleto de marcas y cicatrices de cientos de picaduras de insectos e incluso alacranes, que a día de hoy aún tiene. El exparticipante nos ha mostrado ante cámara cómo ha quedado su cuerpo tras este acribillamiento de insectos, que le ha tenido unas cuantas semanas to mando antibióticos aquí en España.

Además, ha sido muy sincero y ha querido contarnos todo lo que uno de sus compañeros le relataba cuando la cámara no estaba grabando.