Inédito | Yulen Pereira recuerda emocionado su paso por 'Supervivientes', donde se enamoró de Anabel Pantoja: "Me cambió la vida"

Sobre la nominación disciplinaria que la dirección de 'Supervivientes' les ha puesto a su madre y a Yaiza, Yulen también ha sido contundente: "Creo que la sanción está bien puesta para las dos, pero Yaiza es demasiado provocadora y ha pasado unos límites que no hay que pasar en el concurso".

Además, Yulen se ha emocionado al recordar su paso por 'Supervivientes': "En los cayos he vivido muchas cosas y sé que me voy a emocionar. Es un concurso que me ha cambiado la vida...".