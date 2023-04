Arelys se convierte en la eliminada y protagoniza una emocionante despedida con Asraf: "Han sido injustos con él"

Jorge Javier Vázquez ha conectado con los nominados en la palapa para comunicar la decisión del público y ha ido dando el nombre de los salvados para llegar al del eliminado. El primero ha sido Manuel Cortés , que se ha mostrado muy emocionado al poder seguir en el concurso: "Gracias España, no sabéis la tranquilidad y la ilusión que me hace saber de vosotros".

Jorge Javier también ha querido dirigirse a ella antes de marcharse: "Me ha gustado mucho conocer esa otra parte que nos ha mostrado en 'Supervivientes', esa de emocionarse". "Me emociono, soy persona, otra cosa es que sea una mujer un poco dura, pero tengo mi lagrimita también", ha dicho ella y el presentador ha añadido: "Nos ha encantado verte emocionarte y estoy conteniéndome la emoción porque no estoy acostumbrado a verte llorar y me impacta más".