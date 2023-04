El pique de Luc Loren y Marta Peñate en directo: "Siempre ánimas a la gente a que se posicione y si no dices que es un bien queda..."

Luc Loren, el influencer y defensor de Jonan en 'Supervivientes' y Marta Peñate han mostrado desde el primer día que coincidieron en plató la buena complicidad que tienen entre ellos y muestran su lado más divertido en sus conversaciones el uno con el otro en directo, pero hoy no han estado del todo de acuerdo en sus opiniones.

Luc Loren ha dicho lo que piensa sobre Bosco y es que cree que le falta posicionarse un poco en algunos conflictos que surgen en la isla y que le llegan a salpicar a él. "En esta vida también hay gente tibia, tenemos que entender que no todo es caliente o frío. En este caso yo también soy del 'team Bosco', me gustaría que en muchas ocasiones se mojara, pero es una persona superjusta, siempre sonríe cuando la gente lo está pasando mal, anima a sus compañeros, ¿qué más queremos de un concursante?" , ha dicho Marta ante esto.

La opinión de su compañera es algo que el influencer no ha entendido porque ella suele pensar de otra manera: "Tú eres una persona que siempre animas a la gente a posicionarse y si no dices que es un bien queda, pero como Bosco te gusta más...". Pero Marta le explica esto: "Yo a la gente la calo, yo sé cuando una persona de por sí es como Bosco, no conflictivo, un pasota y en cambio a Jonan si veo que es un tío espabilado".