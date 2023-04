Kiko Matamoros y Raquel Bollo se enfrentan en directo: "¡La que has estado y sigue dormida eres tú!"

Raquel Bollo y Kiko Matamoros se han sentado una noche más en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y en la parte para abonados de Mitele Plus han vuelto a dejar claro que no piensan lo mismo de lo que está pasando en Honduras, por lo que han tenido un tenso momento entre ellos.

"En cuanto a Manuel, él lo dijo claro el otro día, se piensa que está jugando al tema de hacer algo y después victimizarse, si verbaliza eso es por algo que él está viviendo allí", ha dicho Raquel Bollo, algo a lo que ha reaccionado el colaborador: "Verbaliza eso y una serie de insultos" . "Siempre estás con lo mismo y te voy a corregir, déjame hablar porque siempre que hablas yo te dejo y tú no me dejas", ha dicho ella.

La madre de Alma Bollo y Manuel Cortés ha querido explicarle que Asraf ha tenido varias discusiones y no solo con su hijo: "Manuel estuvo dos semanas en una isla en la que no estaba conviviendo con Asraf. Te lo digo para tu información porque a lo mejor en esa parte estabas dormido". Algo que ha hecho responder a Matamoros: "Me parece que la que has estado y sigue dormida eres tú, le estás haciendo un flaco favor a tu hijo poniéndole en el mismo plano que Asraf porque las peleas, los insultos y cómo se han comportado uno y otro lo hemos visto todos".