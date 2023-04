La pillada a Bosco tras ganar el juego de recompensa: "No quería hacer trampas"

Pero al acabar esto, Laura Madrueño ha pedido a Bosco Martínez-Bordiú que se pusiera a su lado : "Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?" . "No", ha dicho él y la presentadora le ha pedido que le enseñe todo lo que ha cogido de la maleta.

Los escarpines, dos bañadores y dentro de un bolsillo de uno de ellos un peine: "Lo he visto y lo he puesto, la verdad es que no he contado bien". Laura Madrueño ha preguntado a sus compañeros si creen que lo ha guardado sin querer en el bolsillo. "Seguro", han dicho ellos y Bosco se ha explicado: "No lo he contado bien, no lo hubiera puesto ahí, lo hubiera escondido". Y ha pedido disculpas por "no haber contado bien".