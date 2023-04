El reparto de tortilla sigue causando el caos en Honduras: Yaiza monta en cólera y se niega a volver a la Atalaya

Los concursantes han tenido la oportunidad de volver a la atalaya del Pirata Morgan

Diego y Bosco han vuelto a señalar a Adara para que se llevase la recompensa más pequeña

"Sabía que o cedía yo, o no cedía nadie", explica

Las chispas saltaron en Playa Pelícano con la recompensa del Pirata Morgan. Los supervivientes podían disfrutar de un delicioso trozo de tortilla con pan. Sin embargo, no todas las porciones eran iguales. Los concursantes debían decidir quién se merecía cada trozo y por qué. Bosco, Yaiza y Diego querían adjudicar a Adara el trozo más pequeño, lo que hacía estallar a la exconcursante de 'Secret Story'.

Como no consiguieron ponerse de acuerdo, todos perdieron la oportunidad de disfrutar de la recompensa. “Qué sinvergüenzas, estoy harta ya, tengo que explotar. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda? ¿Una basura?”, se confesaba entre lágrimas con Asraf.

Tras lo sucedido, el Pirata Morgan ha dejado a los supervivientes volver a subir a su atalaya, pero con la misma advertencia: "Solo subirán los que estén dispuestos a dialogar", aseguraba el pergamino. Yaiza montaba en cólera y aseguraba que no iba a subir a la atalaya: "Ayer tuvo la oportunidad, yo me voy a quedar aquí. No le como el culo, ni la cara aquí ni en ningún sitio. El debate lo teníamos que haber conciliado ayer", explicaba.

Bosco, Diego, Adara y Jonan volvían a subir a la atalaya, pero era imposible ponerse de acuerdo. Por no quedarse de nuevo sin recompensa. "Con todo el dolor de mi corazón, aunque sea injusto, me quedo con la pequeña. Sé lo que he hecho en el concurso y mi capacidad para adaptarme a los demás", cedía Adara rompiendo a llorar.