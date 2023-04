Miriam, la hija de Ginés Corregüela, estalla contra Cristina Porta: "No sabía que se necesitaban estudios para estar aquí"

Al escuchar ese comentario, Cristina Porta le señaló que no entendía su actitud y que no sabía si defendía a su padre o no . Poco después, Miriam comentó, tirando de humor, que creía que la colaboradora de 'Sálvame' era la única persona de toda España que quería que se salvase Yaiza de la expulsión y que quizá tenía el poder de hacerlo porque era periodista, algo que ella había señalado anteriormente para justificar su presencia en plató.

"Yo no sabía que cuando una persona va a la televisión le piden antes el currículum y le preguntan si ha estudiado. A mí cuando fui a la televisión no me lo pidieron, pues ahora resulta que sí. Yo soy maestra y tengo comprensión, supuestamente. Si tú llegas a ser médico, ¿a qué puesto llegas? ¿A presentadora? ¿Le quitas el puesto a Jorge Javier Vázquez? ¡Porque se basa la televisión ahora en los estudios que tengas!", ha comentado Miriam, que ha preferido tomarse con humor la situación, pero dejando claro que no le ha gustado nada que Cristina Porta se haya metido con ella públicamente.