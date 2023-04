Elena Rodríguez pone a Arelys contra las cuerdas: "¿Por qué nunca has dado la cara por Asraf si creías que eran injustos con él?" 

"La discusión que tuve con Yaiza fue por el disgusto que yo tenía cuando me enteré de que le había dicho que no podía ir a la boda. Eso fue uno de los motivos, por eso salté con Yaiza, porque me parecía tan injusto…Yo no sabía lo que había sucedido y me lo contó Asaf. Estaba tan incómoda con ella por el dolor que tenía por lo que había pasado. A diario le hablan mal...", cuenta Arelys.