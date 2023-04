La reacción de los supervivientes al ver que Adara se convierte nuevamente en la concursante salvada

Todo quedaba entre Adara y Ginés. La presentadora no les hacía esperar más y les comunicaba la decisión final de la audiencia: “Debe seguir nominado o nominada… ¡Ginés! ”. El rey de los bocadillos caía al agua sumándose a su novia y a Asraf.

Tras ver que una semana más los seguidores del programa decidían sacarla de la palestra, no ha podido evitar enloquecer: “¡Gracias! Muchísimas gracias, de verdad, os quiero muchísimo, gracias por vuestra generosidad, por acompañarme en este camino. Va por vosotros, no sé cómo agradecerlo. Me siento tan afortunada por poder seguir viviendo esto… ¡Gracias!”.