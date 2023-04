Arelys reacciona a todo lo que se ha dicho de Yulen y Anabel tras su ruptura: "Me extrañó que mi hijo haya dado una exclusiva" 

" Por hablar, habla todo le mundo . Entiendo que los que saben los motivos son ellos. Recuerdo a todo el mundo que mi hijo fue a ‘Supervivientes 2022’, aparte de haber sido pareja de Anabel Pantoja, por si a alguien se le olvida", comenzaba diciendo la superviviente. Además, la concursante ha confesado que se llevó una sorpresa al enterarse de la exclusiva que había dado su hijo: " Me chocó el titular de mi hijo en Lecturas . Porque es tan discreto que me rayé un poco al saber que había hecho una entrevista. Entendí que era porque entonces igual la otra persona ya lo había hecho".

El presentador también ha querido saber si Arelys intuía que se iba a producir la ruptura: "Yo soy madre, y él es mi hijo. Evidentemente me puede comentar, hemos discutido o ha pasado esto. Peso es normal una relación. De ahí a que me diga que se han separado…Para mí fue una sorpresa total. Me sorprendió muchísimo. Por eso me puse a llorar, me da igual que la gente piense que soy una falsa", ha explicado.