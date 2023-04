El incontrolable ataque de risa de Laura Madrueño y Alma Bollo al ver la cara de Adara Molinero: “¿Por qué tienes la boca doblada?"

Pero esa no iba a ser la única dificultad. Iban a tener que hacerlo con un aparato de plástico en la boca al más puro estilo dentista. Los concursantes han ido participando por equipos. Por cada palabra que acertaran iban a ganar nada más y nada menos que cuatro alitas de pollo .

Al llegar a la plataforma, la hija de Raquel Bollo y Laura Madrueño no podían evitar las risas. Ambas estallaban en carcajadas al ver la cara de Adara con el aparato: “¿Por qué tienes la boca así doblada?”, bromeaba Alma. “Es que yo creo que no te lo has colocado bien, Adara”, añadía la presentadora.