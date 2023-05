Isa Pantoja rompe a llorar al saber que Asraf Beno es salvado de la nominación: "Es que no me lo creo"

"Es que no me lo creo", explicaba Isa, sin poder parar de llorar en el directo que estaba haciendo en Instagram para comentar el momento con sus seguidores. "Esto me lo tomo como una victoria, o sea yo ya he ganado", continuaba diciendo la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', que tras serenarse ha asegurado que quiere que el jueves se salve Jonan de la nominación y que va a darle su voto.