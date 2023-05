Jonan y Ginés, cara a cara: "Lo que más me ha molestado es lo que dijiste de que la mujer está más protegida que el lince ibérico"

Por último, antes de los postres, se dan un consejo el uno al otro. "El que yo te daría es que sobre todo hay que tener humildad. He sentido comentarios que has dicho que vas a llegar a la final, lo he oído". Algo que deja a cuadros a su compañero: "He dicho que quiero llegar, pero si lo pensase así no estaría siempre con miedo cuando tienen que salvar". Y esto Jonan lo comenta con sus compañeros y Asraf reacciona: "Los que piensan en ganar son ellos".