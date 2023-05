El ex de 'La isla de las tentaciones' está convencido de que la audiencia le ha expulsado por no posicionarse en el conflicto de Asraf y Yaiza

Diego está deseando saber si el Real Madrid sigue adelante en la Champions, pero prefiere comerse una pizza antes de saberlo

Diego Pérez se convierte en el nuevo expulsado definitivo de ‘Supervivientes 2023’ y se mantiene: cree que se debe al conflicto con Yaiza

Diego Pérez ha sido el último expulsado definitivo de ‘Supervivientes’. El concursante se quedó a las puertas de la unificación y ha tenido que abandonar las playas de Honduras.

Está convencido de que la razón que ha llevado a la audiencia a prescindir de él es que no se ha posicionado en el conflicto entre Asraf y Yaiza. “Sé que a la gente no le gustaba el hecho de que no me mojara con el tema de la movida de Asraf y Yaiza, pero soy muy leal con mis amigos. En este caso era la pareja de Ginés y no puedo meterme ahí. Lo siento mucho por la gente a la que no le haya gustado el detalle, pero yo soy así, no soy un billete de 500 y no puedo contentar a todo el mundo”, ha explicado.

A pesar de todo, el ex de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que se va del reality “con la cabeza bien alta”: “Me lo he pasado genial. He llorado, he reído, he pescado, he ganado líderes… No puedo estar más contento. Y ahora ¡a comer!”.

Diego no se arrepiente de su concurso

Diego se ha mostrado muy satisfecho del concurso que ha hecho, a pesar de la decisión de la audiencia: “Jamás me he arrepentido de nada. Lo hecho, hecho está. Lo hice porque lo sentí así, aunque sepa que es un error y que por eso me voy fuera. Igual podría haber llegado muy lejos, pero no me arrepiento. A lo hecho, pecho”.

Cree que ha hecho un concurso muy bueno, “para llegar a la final como mínimo”. Cuando Alex Suárez le ha preguntado si cree que ha sido una decisión injusta, ha respondido: “Creo que es quizás injusto que la gente no haya podido entender el porqué yo no me quise meter en el fregao”.

Diego quiere saber si el Real Madrid sigue en Champions