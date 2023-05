Manuel Cortés tiene que ser atendido por el servicio médico y no puede disputar la prueba de recompensa

Durante la noche, Ion Aramendi ha conectado con los supervivientes y se ha preocupado por cómo se encontraba Manuel. "Un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios al equipo magnifico que hay aquí se ha solventado rápido", ha explicado el concursante y ha tranquilizado a su familia: "No me quiero ir de aquí ni con agua fría, asique muy bien".