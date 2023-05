Manuel Cortés, desalojado por un problema de salud: "Sentí un dolor intestinal bastante grande"

El superviviente está en observación por decisión del equipo médico

Manuel Cortés conecta en directo en 'Conexión Honduras' para contar cómo se encuentra

"He mejorado muchísimo y en unas horas pasaré una prueba que espero superar con toda la fuerza del mundo", explica el hijo de Raquel Bollo

Ion Aramendi ha comenzado la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con una noticia sobre Manuel Cortés y su estado de salud en las últimas horas. "Manuel ha tenido que ser desalojado por un pequeño problema de salud, ahora mismo está en observación acompañado por el equipo médico", ha entonado el presentador para explicar la situación del hijo de Raquel Bollo.

Laura Madrueño ha querido tranquilizar a la familia y ha detallado lo que ha ocurrido desde Honduras: "Ayer empezó a tener un dolor abdominal muy fuerte que fue a más durante la noche y él está muy preocupado por si va a poder continuar o no en el concurso. Está en observación y ayer tuvo que abandonar la playa con el equipo médico".

La reacción de su hermana Alma y de sus compañeros

El hijo de Raquel Bollo advertía a sus compañeros que tenía un dolor fuerte de tripa: "Como si tuviera una espada clavada". El dolor iba a más durante la noche, el superviviente fue evacuado por el equipo médico en la barca. Esto ocurrió ante la preocupación de sus compañeros y en especial de su hermana Alma Bollo, que no puede evitar las lágrimas tras pasar la primera noche sin su hermano en la playa. "Lo que quiero es que se ponga bien", le decía muy preocupada a Adara, que intentaba animarla y tranquilizarla ante este complicado momento.

El superviviente conecta en directo y explica cómo se encuentra

Tras unas horas en observación, Manuel Cortés ha conectado en directo en 'Conexión Honduras' para contar cómo se encuentra. "Estoy mucho mejor y a las órdenes del doctor, al que quiero agradecer lo que está haciendo por mí. Con muchas ganas de encontrarme bien y seguir adelante".

Manuel ha explicado que la noche del viernes sintió un cuadro de dolor intestinal bastante grande que le hacía practicamente doblarse: "Me atendieron en playa el equipo médico y por la noche me dijeron que tenía que abandonar la playa". Añade a esto que ahora estoy bajo tratamiento en periodo de 48 horas y le ha comunicado el doctor "que he mejorado muchísimo y en unas horas pasaré una prueba que espero superar con toda la fuerza del mundo e incorporarme al grupo lo antes posible".

"Me encuentro bien, un poco dolorido, pero pasan las horas y estoy mucho mejor. Me gustaría tranquilizar a mi familia y a todos porque saben que con el estómago tuve problemas fuertes hace unos años y no tiene nada que ver con esto", dice el superviviente. Que tras esto ha podido tener una llamada con su madre Raquel Bollo que escuchaba visiblemente preocupada desde el plató.

Raquel Bollo habla con su hijo en directo

Manuel ha querido tranquilizar a su madre ante los problemas que tuvo de estómago en el pasado: "No tiene nada que ver con la peritoritis". "Eso es lo único que quiero que me digas, que no sientes nada como lo de la otra vez, lo mínimo que sientas que sea así, el concurso que quede dónde quede, te quiero en España y sano. Lo primero es la salud, si sientes lo más mínimo como la otra vez te quiero aquí", le ha dicho ella.