Raquel Bollo habla con Manuel al ser evacuado y estalla ante las reacciones en plató: "No se puede estar riendo"

Raquel Bollo tiene una llamada en directo con su hijo para saber cómo se encuentra y termina enfadada al escuchar risas en plató

El superviviente le asegura que "se encuentra con ganas" y tranquiliza a su madre

Raquel Bollo descubría en directo en 'Fiesta' que Manuel ha sido evacuado de 'Supervivientes': "Estoy preocupada, necesito salir"

Manuel Cortés ha sido evacuado por el equipo médico tras "sentir un dolor intestinal bastante fuerte" para estar en observación y ver cómo va evolucionando. El superviviente ha conectado en directo con 'Supervivientes: Conexión Honduras' para contar que se encuentra mejor y que, aunque sigue dolorido, según pasan las horas está mejor. Y con estas palabras también ha querido tranquilizar a su madre Raquel Bollo en la llamada que han compartido, que se mostraba preocupada en el plató ante esta noticia.

Raquel Bollo ha escuchado muy atenta las palabras de su hijo tras saber que el viernes fue desalojado de la playa con un fuerte dolor abdominal. Él explicaba haber "mejorado muchísimo" y en unas horas pasará una prueba que espera "superar con toda la fuerza del mundo e incorporarme al grupo lo antes posible". Aunque su madre cuando ha hablado con él por teléfono le ha pedido cautela ya que su hijo sufrió problemas de estómago en el pasado con los que se asustaron mucho.

"No tiene nada que ver con la peritoritis", ha dicho Manuel para tranquilizar a su madre en las palabras que han compartido en directo. "Eso es lo único que quiero que me digas, que no sientes nada como lo de la otra vez, lo mínimo que sientas que sea así, el concurso que quede dónde quede, te quiero en España y sano. Lo primero es la salud, si sientes lo más mínimo como la otra vez te quiero aquí", ha contestado ella visiblemente preocupada. Pero él le ha dejado claro que esto está prácticamente descartado por el doctor y él "se siente bien y con alegría para seguir".

El enfado de Raquel Bollo tras la llamada con su hijo

Cuando ha terminado la llamada entre ellos, Raquel Bollo ha sorpredido al estallar en directo: “Me quedo tranquila, pero en la vida hay que tener empatía y cuando se está viendo a una persona mal no se puede estar riendo”. Pese a la insistencia de Ion Aramendi de preguntar quién ha sido la persona que se ha reído, ella ha preferido no decir nada: “Da igual, prefiero no hablar, de verdad de lo digo. Manuel estuvo en una operación a vida o muerte por una apendicitis que parecía que era un dolor de estomago y lo meterieron de urgencia en una operación de seis horas con una peritonitis", ha explicado muy enfadada ante esto.

Pasado un rato, Marta Peñate ha querido aclarar algo ante las palabras de Raquel: "Insinuaste que había gente que se estaba riendo de que tu hijo estaba enfermo, era una cosa que me estaba contando Kiko a mí, no tiene nada que ver con tu hijo, en la vida me alegraría de que tu hijo estuviera enfermo. Si se tiene que ir de ahí que no se vaya porque esté enfermo, nunca le desearía ese mal a nadie".