Elena, madre de Adara, confiesa lo que quiere para su hija en el amor: "Que tenga una persona al lado que le diga adelante"

Elena se mostraba muy feliz con Alex por poder estar en Honduras con su hija: "No sabéis lo que significa venir para mí venir a verla y darle amor" . Y es que cuando Alex le mostraba cómo iba a ser la visita a la playa y todo lo que tenía que hacer para poder abrazar a Adara alucinaba: "Me encanta, ay que emocionante".

"Me está sorprendiendo muchísimo , la estoy viendo una valiente, una superviviente. Una cosa que me impacta mucho es verla despertarse siempre con una sonrisa, es que es maravillosa", confiesa sobre Adara.

Elena cree que Adara Molinero está sacando toda su esencia en el programa: "Ella tiene un interior muy bonito, es muy buena mamá y muy buena hija, no sabéis lo que la estoy echando de menos". Mientras dice esto Alex se da cuenta de que se está emocionando, aunque consigue recomponerse: "No quiero llorar, me he dicho que no iba a hacerlo, que iba a vivir esto intensamente y con nada de drama".