Diego Pérez es muy activo en las redes sociales, pero especialmente en Twitch, donde suele hacer directos para charlar con sus seguidores y darse así a conocer, además de brindarles la oportunidad de hacerle preguntas y poder resolver sus dudas. En uno de esos directos, uno de sus fans se ha interesado por saber qué compañeras de 'Supervivientes 2023' le atraían y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha tenido problema en mojarse.

El exnovio de Lola Mencía, que ya le había revelado a sus seguidores que había perdido totalmente la libido en Honduras y que sigue sin recuperarla, ha explicado que l e parecían muy guapas Alma Bollo, Katerina Safarova y Adara Molinero , con la que tuvo fuertes broncas desde el comienzo de la aventura. "Lo dije desde el principio, que me atraía", ha comentado Diego acerca de la hija de Elena Rodríguez.

El influencer también ha mencionado a Raquel Arias, que no le llamó la atención en un primer momento pero que ahora sí que estaría incluida en este lista debido a su personalidad: "Como es una tía muy echada para adelante, me ganó". Por el momento, Diego continúa soltero y no le ha revelado a sus seguidores si ha cambiado de idea y quiere conocer a alguien, pues entró a 'Supervivientes' asegurando que su intención era permanecer sin novia durante algún tiempo.