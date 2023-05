La diseñadora no quiso dar nombres por mucho que Ion Aramendi le ha preguntado, pero Marta Peñate se dio por aludida y explicó que se estaba riendo por una conversación que había tenido con Kiko Matamoros. Por el contrario, Isa Pantoja no se dio por aludida en plató y ha explicado por qué en su perfil de Twitter, además de subrayar que está convencida de que Raquel no estaba hablando de ella al lanzar su reproche: "Jamás me reiría de algo así, pero no me he dado por aludida porque no iba por mí".