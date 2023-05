Las imágenes completas del gran enfrentamiento entre Adara Molinero y Asraf Beno: "No voy a entrar en tu juego"

Adara y Asraf han discutido por primera vez en lo que va de concurso

Su trifulca podría haber supuesto un enorme bache en su relación

Ambos han terminado llorando desconsolados tras su discusión

Adara y Asraf han protagonizado su primer gran enfrentamiento. Hasta ahora habían sido inseparables, pero en los últimos días ha ocurrido algo que ha supuesto un importante bache en su relación.

El motivo: unos cangrejos. Varios supervivientes, entre ellos Adara y Artùr, decidían hacerse unos cangrejos en mitad de la noche. A la mañana siguiente, Asraf preguntaba en la playa quién había comido cangrejos la noche anterior. El superviviente estaba molesto por haberse encontrado las cáscaras y “todo lleno de hormigas y bichos alrededor”.

Sin pensárselo dos veces, se dirigía a su amiga: “¿Adara, ayer comiste cangrejos?”. Ella le confirmaba que, en efecto, había comido, “pero solo uno”. El novio de Isa Pantoja le explicaba que se habían dejado ahí las cáscaras y que todo estaba lleno de moscas.

Adara, a Asraf tras sus preguntas: "No estoy entendiendo nada, quiero que me dejes tranquila"

“¿Y por qué me lo dices a mí? A mí qué me cuentas”, reaccionaba Adara. Asraf le recordaba que lo que hay que hacer con las cáscaras es tirarlas al fuego. “Yo no sé qué te pasa últimamente, de verdad. Qué heavy esto… No estoy entendiendo nada”, continuaba Adara.

Lejos de quedarse ahí, aquello iba más allá. Asraf le decía a Adara que no iba “a malas”, pero ella seguía sin entender la actitud de su amigo: “¿Yo te digo algo a ti? Yo no he dejado ahí ninguna cáscara. Quiero que me dejes tranquila, no sé qué te pasa últimamente. No necesito ningún papá, ¿vale? Sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Esto ya es el colmo”, le decía.

Buscando una explicación a lo que estaba ocurriendo, Adara se decantaba por una teoría: cree que Asraf ha actuado así con ella "porque se está acercando la final". Tras su primer encontronazo, ambos rompían a llorar. Adara observaba a Asraf desde lejos: "Ahora el papelón. Ya me estoy conociendo el juego este, es que soy gilipoll**", decía.

Adara cree que su actitud se debe a que "se está acercando la final"

"No me está molando nada lo que está pasando, eh, Asraf. Te lo dije detrás de cámaras, no soy gilipoll**. Se está acercando la final, y a mí que me metan la puñalada a estas alturas… Creo que no me lo merezco. Soy persona antes que un concurso", decía. "¿Me estás diciendo que yo estoy haciendo esto por el concurso? Que después de todo estés pensado eso de mí... Yo estoy flipando", reaccionaba él.

"Siempre he dado la cara por ti, me estoy partiendo la piel por ti. Sigue jugando, sigue jugando y pintando las cosas como a ti te convenga", le reprochaba ella. Asraf no entendía que le estuviera diciendo eso por lo que había ocurrido con los cangrejos. Jonan le explicaba que era "por un cúmulo de cosas". "Al final el que va a pensar mal soy yo", concluía el novio de Isa Pantoja.

Después de que los dos lloraran desconsoladamente, volvían a encontrarse: "No voy a entrar en tu juego", le decía ella. "¿En serio estás pensando esto de mí?", le repetía él.

Los intentos de reconciliación de Asraf

Después de la trifulca, Asraf intentó reconciliarse con Adara, pero no tuvo éxito. Tras la visita de Elena, la superviviente agradecía haber visto a su madre: "Menos mal, porque estoy destrozada. Muy dolida, decepcionada. Yo le voy a seguir tratando igual, le voy a seguir hablando. No pasa nada", comentaba con Jonan y Alma.

Adara conseguía entonces pescar y Asraf se acercaba para darle la enhorabuena. Más tarde, mientras los dos estaban sentados en la playa, volvían a hablar del tema: "Si te puede el papel de líder ante una amistad...", decía Adara. "Esta semana no eras líder, Asraf. Esto lleva pasando varias semanas, no sé qué te está pasando".