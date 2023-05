La sorpresa que le deja Pocholo a Marta Peñate en plató que le hace reaccionar: "Dile a Tony que se ponga las pilas"

Arrancaba una nueva gala de 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera y lo hacía en exclusiva en mitele PLUS. El presentador saludaba a todos los colaboradores e inevitablemente se daba cuenta de un importante detalle cuando las cámaras enfocaban a Marta Peñate.

"¿Eres miss Venezuela? ¿Miss Colombia?", le preguntaba a la canaria, que no tardaba en echarse a reír. Y es que Peñate estaba acompañada de un enorme ramo de rosas . "¿Qué ha pasado? ¿Quién te está intentando conquistar? ", continuaba Sobera.

Sobera le pedía que continuara y Marta se animaba entonces a leer la tarjeta que acompañaba al ramo porque, atención, también tenía unas bonitas palabras para el presentador: " Marta, Alexia, la vida es más linda con amigas como vosotras. Me divertí mucho en plató y me lo pasé muy bien, especialmente con Carlos Sobera ", comenzaba.

"Es claro, transparente y sabe dejar hablar. El que mande, que mande bien. Love you too much, Pocholo", finalizaba. Todo el plató aplaudía y Sobera reaccionaba: "Qué bien, qué majo es. Pocholo, ¡gracias!". Eso sí, antes de cambiar de tema, Marta Peñate aprovechaba para lanzar una última broma: "Carlos, dile a Tony que se ponga las pilas".