Elena, madre de Adara, muestra las picaduras que le han hecho ir a urgencias tras su vuelta de Honduras: "Los mosquitos me han devorado"

Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, ya está en España después de haber volado hasta Honduras. Lo para dar una sopresa a su hija, y compartió con ella un emocionante momento en 'Supervivientes', dejándola muy claro lo orgullosa que está de ella y feliz que está de tenerla como hija. Pero parece que no todo ha sido bonito de este viaje, en su vuelta a casa, ha tenido que pasar por urgencias.

"Los mosquitos me devoraron todo el cuerpo y he tenido que venir a urgencias a pincharme Urbason, los picores son lo peor", anunciaba la madre de Adara en sus redes sociales, teniendo que visitar al médico y de lo que ha hablado hoy, durante la parte para abonados de Mitele Plus desde el plató en la noche de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.