Alexia Rivas y Ana María Aldón viajarán a Honduras para convertirse en 'fantasmas del pasado': "Tengo muchas deudas pendientes"

"Me quiero tirar del helicóptero, tengo una espinita. Quiero dar las gracias a todo el equipo por darme esta segunda oportunidad, porque no todo el mundo la tiene. Hace dos años cuando fui a SV lo estaba pasando muy mal, era una época mal apara mí. Mi futuro era incierto y gracias a este programa se ha visto cómo soy y me han salido muchas oportunidades", explicaba Alexia muy emocionada.