Listado oficial de concursantes confirmados de 'Supervivientes All Stars'

Su eco aún resuena en los Cayos Cochinos. Este verano, concursantes que lo dieron todo en pasadas ediciones de 'Supervivientes' regresarán a Honduras en una experiencia única y aún más extrema. No pierdas detalle de quiénes son los confirmados en este listado oficial de 'Supervivientes: All Stars' .

"No quiero llorar, pero es inevitable. Pisar esto, para mí, no os imagináis lo que supone. Quien vio mi edición sabe todo lo que he vivido aquí, todo lo que sufrí, todo lo que aprendí, todo lo que me llevé. Y, sobre todo, el recuerdo tan bonito que tengo ha hecho que vuelva. No me imaginaba que jamás volviera a pasar esto. Estoy superfeliz, muy emocionada y hablando desde el corazón”, expresó Sofía sobre su nueva aventura.