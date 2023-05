Vuelven a saltar chispas entre Adara Molinero y Asraf Beno durante la hoguera de la sinceridad: ¡Lo único que te importa es el concurso!"

Asraf desveló que lo que más le molesta de Adara son sus altibajos en el carácter. Estas palabras no sentaron nada bien a la exconcursante de 'Secret Story ' que estalló contra su compañero. "Yo estoy flipando. Sigue intentado pintar una imagen de mí que no es, sigue tergiversando, sigue manipulando y espero que lo que quieras, lo consigas".

Cuando llegaba el turno del novio de Isa Pantoja, Adara aseguraba que le podía más "quedar bien delante de una cámara que una amistad" . "No lo comparto ni de coña, me dan igual las cámaras. Yo soy siempre igual", se defendía él

"Te gusta siempre quedar bien. A mí me da esa sensación ", le aseguraba Adara. "Me duele mucho que pienses esto de mí", le aseguraba el exconcursante de 'GH VIP'. "No entiendo cómo te haces el dolido. Es lo que llevas tu haciéndome muchas semanas. Lo único que te importa es el concurso", le reprochaba Adara.

"No, me importa más tu amistad que el concurso ¿Cuántas veces me has metido gritos y me has pedido perdón luego?", le aseguraba él. Adara rompía a llorar tras estas acusaciones y se alejaba nuevamente de Asraf.