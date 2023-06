Manuel Cortés e Isa Pantoja tienen una tremenda trifulca en plató en su reencuentro: "Mi padre se ha muerto y tú no me has llamado"

Mientras hablaban del concurso, finalmente volvía a salir la vida familiar que habían llevado fuera: "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", le decía Manuel a Isa. "Me parece un golpe muy bajo que me digas eso", le respondía ella. "Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado", continuaba él.