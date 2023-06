Adara enloquece al cortarse el pelo: "¡No lo he llevado tan corto en mi vida!"

Laura Madrueño se ha puesto manos a la obra, con regla en la mano ha medido los 15 céntimetros del pelo, momento en el que la concursante ha mostrado lo complicado que es para ella cumplir esta penitencia, entre gritos: "Ay, quiero llorar. Nunca me he cortado el pelo tanto en la vida". "Respira hondo", le ha pedido la presentadora, que ha cortado la coleta de la concursante y le ha dicho unas palabras tras hacerlo: "Tengo que igualarlo un poco. Hay que hacer retoques, pero escucha al público cómo estás de guapa".

"Estás espectacular", le ha dicho Ion Aramedi desde el plató. "¿Seguro? ¿No me lo dirás para dejarme tranquila?", le ha preguntado ella. Y el presentador ha pedido a sus compañeros que se mojen sobre el nuevo 'look' de Adara, más concretamente a Artùr Dainese, que no ha dudado en decir si le gusta o no el pelo de Adara.