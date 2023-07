La aventura en Honduras comenzó hace casi cuatro meses . El 2 de marzo los 17 concursantes aterrizaban en Cayos Cochinos con el mítico salto desde el helicóptero y, de la misma forma, dio inicio la gran final del reality . La noche en la que vimos a Asraf abandonar el plató molesto por las declaraciones de Adara , el sorprendente beso de Adara y Bosco, las últimas pruebas, la expulsión de Jonan y, cómo no, la proclamación de Bosco como ganador .

Una experiencia muy dura en la que no todos han salido victoriosos, no solo a nivel del concurso. A muchos de los supervivientes, las condiciones extremas a las que se han enfrentado en el reality les han pasado factura físicamente. Alma Bollo explicó públicamente sus problemas intestinales; problemas que también desarrolló su hermano y que lo obligaron a abandonar el concurso. Adara también vuelve a España con la bacteria estomacal con la que viajó a Honduras y no podemos olvidar la lesión de Gema Aldón, que la llevó a dejar el programa.